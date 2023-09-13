台餐廳老闆偷拍女廁 4人報案

【本報綜合報道】台灣台北市公館商圈一間美式餐廳負責人，周日被揭發涉嫌多次偷拍、性騷擾店內一名17歲未成年女兼職員工。女職員在家長陪同下報案後，該店再有3名女員工報案。台北市中正警二分局接獲報案，指鄭男涉犯性騷擾、性剝削、妨害秘密等罪，報請檢方偵辦。

門縫偷窺未成年員工如廁 當地傳媒報道，該名未成年受害者上周三晚上在店內上廁所時發現老闆蹲在門口，並通過門縫偷窺她如廁。事後，她將此事告知前同事，一問之下知悉老闆早有前科，甚至還偷藏了手機偷拍，最終憤而報警處理。

警方接報後抵達現場，負責人坦承犯行並承認偷拍，惟警員檢查其手機時，並無發現任何不雅照片。受害者事後仍然耿耿於懷，母親隨即將她帶往新北永和警分局報案。永和警受理此案後，再依單一窗口轉接北市中正警二分局，緊接再有3名前員工現身警局指控負責人偷拍，並附上鄭男曾經偷拍的影片、照片為佐證。

中正警二分局表示，上周四接獲民眾報案，隨即展開追查活動，現已清楚掌握犯嫌身份，周一報請檢察官指揮本案，並將對涉案負責人依性騷擾、性剝削、妨害秘密等罪偵辦。