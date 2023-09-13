欲脫離詐騙團體 欠債台男遭毆斃

16人涉案 最小13歲 台灣新北市19歲陳姓男子懷疑因積欠友人7萬多元新台幣（約1.7萬港元），上月遭人強押至淡水區，4小時內遭16人用棍棒、刀械毆斃。檢警偵辦後逮捕10名嫌犯，年紀最小只有13歲，陳姓主嫌在內8人收押禁見。當地傳媒周一指案情有內幕，事主因有意脫離詐騙團體而遭施暴，帶頭的主謀相信已經逃往柬埔寨。

報道指，當陳男表態要退出詐騙團體後，兇嫌等人便串謀偷襲他。事主上月23日晚上10時半左右，前往一間名為「玩水子弟汽車美研」的洗車店，其身影被附近閉路電視拍下。在確認陳男行走路線後，兇嫌等人便持球棒埋伏圍毆陳男，隨後又找來8人助陣，其中3人隨即加入圍毆行列。

口吐白沫始知事態嚴重 陳男後來被帶到租屋處，一行人持續施虐，直至事主無反應且口吐白沫，兇嫌等人始驚覺事態嚴重而罷手，並撥打急救電話謊報陳男從床上摔落。救護車接走陳男並將他送往醫院，搶救後傷重不治。死者身上多處傷口引起院方懷疑，於是通報警方，整宗案件才得以曝光。

警方接報後，先後拘捕6名嫌犯並持續擴大搜查範圍，發現涉案人數還有另外10人，包括3名未成年人。更令人髮指的是，警方查出一批人在圍毆過程當中，有人在施虐過程中感到口渴，還先去商店購買飲品解渴；一夥人犯案後還前往酒店狂歡。

追查案件的檢警表示，「玩水子弟汽車美研」是該團體成員的基地，平日若有成員不符要求，就會遭施暴處置。施暴者撥打急救電話，面對急救人員詢問詳細時，居然無法讀出受害者的全名，甚至誆稱陳男被吐出的嘔吐物噎住。本報綜合報道