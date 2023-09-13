有人放生礦泉水 村民稱無此習俗

【本報綜合報道】放生積功德的做法自古有之。惟廣東汕尾陸豐市海邊近日有人疑往海裏「放生」礦泉水。事發地附近村民周一指，當地人一般會放生一些魚蝦蟹，卻沒聽過放生礦泉水。

周日網上流傳影片顯示，一批人抬着放滿樽裝礦泉水的藍色膠箱走向海邊。另有影片中，眾人把礦泉水樽內的液體倒入海中。發片者的IP位址顯示影片從汕尾市湖東港發出，發片者在影片字幕配上「提倡節約用水，他們卻在放生礦泉水」的字句。內地傳媒周一向陸豐市湖東港附近長溪村村民了解，據悉當地人沒有放生礦泉水的習俗。

湖東港所在地長湖村村幹部李先生表示，知道有人在海邊放生礦泉水，但影片中的人不是該村村民。內地傳媒致電廣東放生協會，工作人員陳先生回覆，該協會從未組織過放生礦泉水的活動，影片中的人應該不是該協會的會員；又強調協會平時放生主要以魚蝦龜等水生生物為主，外來物種禁止放生，礦泉水中沒有生物，倒礦泉水不屬於放生。湖東鎮人民政府工作人員回應稱，相關部門正在調查了解。