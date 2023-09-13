施工致民房下陷 建築商疑早知情

【本報綜合報道】台灣基泰建設公司在台北市的「基泰大直」新建案因施工不慎，導致附近民居傾斜下陷。據報市政府掌握工程顧問公司觀測到異常的警戒數值，基泰或承造的福益營造公司疑似在已知數值異常的情況下繼續施工。台北市副市長李四川昨日表示，將移送檢調單位調查。

台北副市長稱移送檢調 市議員柳采葳昨日表示，儀大工程顧問公司在本月1日監測報告中，清楚寫明涉事工程多項數值超出警戒值，儀大也與基泰大直工地張主任發送訊息表示報告「有點糟」。本月2日後，張主任要求每天測量，顯然知道工地有危險，柳采葳認為基泰必須說明這些疑點。李四川在工地現場表示，市政府會保存所有監測資料及該保存的證據，交由專業技師公會判定，並透過政風處移送檢調單位判定有否涉及不法。

市政府嚴厲要求基泰負責，基泰總經理馮先勉數次落淚道歉，但周一被發現把市政府要求撥款用於災後救助重建的一億元新台幣（約2,400萬港元），投入其公司名下的帳戶，而非市政府指定的信託帳戶。馮先勉解釋稱，上市公司費用支出需法源依據，若與市政府完成簽訂信託合約，隨時可轉入其指定帳戶。市政府其後指基泰昨日下午把款項匯入指定帳戶。