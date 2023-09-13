停車場人員阻礙移走 逾200車慘遭沒頂

【本報綜合報道】福建省福州市日前突降暴雨，有小區地下停車場水浸，車主打算移走汽車時，物業管理公司以停車場放置防洪板為由拒絕，結果造成逾200輛車被浸。物管工作人員表示，當晚小區外圍雨水倒灌，進入地下停車場移車存在危險。

事發上周二，福州市倉山濱海橙里小區業主劉女士稱，當晚9時左右，不少人在業主群裏說要下樓移車，但物管工作人員以「防洪板沒有領導指示不能撤」為由拒絕。劉女士指出，當時許多樓管還稱停車場只是部分被浸，但同晚11時卻通知水倒灌，已經來不及移車。還有業主稱，當晚發現原本有機會將車輛移走，但現場無人指揮，令不少車輛泊在停車場通道造成堵塞。

居民稱要自尋排水車 內地傳媒上周四到小區實地探視，發現停車場積水約3米深，只有停在出口斜坡的數輛私家車露出部分車身。據為該小區提供物業管理服務的福州濱海物業管理有限公司相關負責人稱，為應對當晚的極端天氣，服務中心啟用地下停車場防護擋板和防水沙袋，積水後物業服務中心使用大型抽水設備抽走大部分積水。

惟居民反駁，排水車是社區協調幫忙和小區居民自己聯繫的。由於地下停車場積水，小區從上周二至上周五晚一直停水停電，直至周日下午5時才恢復供電。