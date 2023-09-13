廣東茂名洪澇 逾70鱷魚隨水逃
【本報綜合報道】廣東省茂名市日前受暴雨侵襲，多地洪澇氾濫。彭村一間養殖場有鱷魚隨洪水離開，引起當地市民恐慌。茂南區應急管理局周一表示，超過70條鱷魚逃出，公安和消防部門領導都在場處置。
應急管理局一名工作人員表示，由於近期強降雨突發洪水，導致上游養殖場的水滿了，讓鱷魚衝到鎮上。目前統計有69條成年鱷魚和6條幼年鱷魚跑出，都在彭村塘的湖中。他提醒附近居民要注意安全，不要外出，目前正在控制；附近村民表示，從養殖場出逃的鱷魚約有100公斤重。網上流傳畫面顯示，有特警持槍射殺多條目測逾兩米長的鱷魚，然後由民眾拉走。
工作人員表示，採用聲吶設備搜捕出逃鱷魚，已經抓捕多條；但因水深抓捕鱷魚較困難，建議周邊居民盡量不出門，遠離水面並禁止捕魚活動。此前消息指，鱷魚出逃附近有民兵鎮守，他們按照安全要求將逃出的鱷魚擊斃。雖然鱷魚來勢洶洶，但有網民絲毫不懼，反而調侃道：「養殖的鱷魚危險了，八成會有人藏起來煮了。」
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