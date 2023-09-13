廣東茂名洪澇 逾70鱷魚隨水逃

應急管理局一名工作人員表示，由於近期強降雨突發洪水，導致上游養殖場的水滿了，讓鱷魚衝到鎮上。目前統計有69條成年鱷魚和6條幼年鱷魚跑出，都在彭村塘的湖中。他提醒附近居民要注意安全，不要外出，目前正在控制；附近村民表示，從養殖場出逃的鱷魚約有100公斤重。網上流傳畫面顯示，有特警持槍射殺多條目測逾兩米長的鱷魚，然後由民眾拉走。