廣西雨災 玉林市塌山泥奪7命

風暴殘餘環流影響 料短期不減雨量 由上周六起，廣西自治區飽受風暴「海葵」殘餘環流影響，多地連日迎來暴雨，其中玉林市福綿區、陸川縣及博白縣前天發生多宗山泥傾瀉，合共造成至少7人死亡、3人失聯。廣西氣象台昨天早上警告，北海市、南寧市南部、桂林市北部及柳州市北部未來24小時恐有暴雨至局地大暴雨，呼籲民眾注意防範。

面對多地發生山泥傾瀉，玉林市應急管理局昨天上午沒有透露相關後續救援進展。玉林市消防支隊宣傳人員受訪時僅稱，暴雨引發山泥傾瀉導致死亡及失聯人數暫未更新，前方救援人員仍在工作當中。北海市消防救援支隊透露，當地消防救援人員前天先後在北海合浦縣及鐵山港區轉移疏散432名受困民眾，仍在有序展開救援工作。

多條道路崩塌癱瘓 受暴雨影響，玉林公路其中兩條國道及7條省道合共出現115處崩塌；連接廣東省佛山市至富寧公路博白縣柯木村路段及永安鎮路段的國道359線交通中斷；全線倒伏路樹達到109株；16處路面水浸。截至前天下午5時，玉林公路發展中心出動人員346人次，同時派出87輛應急救援機械及車輛搶險，已處置崩塌路面及清理倒伏路樹，所有道路目前均已搶通。

除了多地對外交通一度中斷，北海多條村莊前天出現不同程度洪災，流經北海合浦縣白沙鎮白沙河河水上漲，導致河堤決堤，造成部分農作物、畜牧、海水養殖等受災。由於白沙河河水倒灌，附近曾屋村、牛皮海村、金花塘村等村莊水位逐漸上漲，搶險救援人員只能利用救援船隻進入災區協助民眾撤離。

被問及「海葵」影響到底何時才會消散，廣西氣象台首席預報員董良淼預期，由於西南季風捲入，有利它維持殘餘環流，能夠維持多久需視乎冷空氣強弱情況。她稱，假如當地冷空氣較強就會填塞殘流，若冷空氣強度比較適中則會維持殘流及季風共同作用，現時不確定性較大，需由氣象部門繼續跟蹤分析預測。

資料顯示，玉林、北海及欽州3個市的5個縣（市、區）的21個鄉鎮由周日早上7時至翌日早上7時發生特大暴雨，其中玉林博白縣共有4個鄉鎮累計降雨量超過400毫米，博白本站累計降雨量達到368.8毫米，突破311.7毫米歷史極值。本報綜合報道