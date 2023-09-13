澳洲沒收華學者電腦 學術交流恐再度中斷

【本報綜合報道】一名中國學者上月到訪澳洲研究期間，遭當地安全機構和警方突擊搜查住所，並有一名自稱來自聯邦政府的男子提供2,000澳元（約1萬港元）現金，獲取有關他在中國的網絡和聯絡人資料。英國傳媒周一報道，事件導致一些澳洲學者擔心遭報復，決定重新評估赴華計劃。

報道指涉事學者是中澳關係專家，今年7月至8月訪問澳洲3省的大學，上月在西澳省珀斯期間，遭澳洲安全情報組織及聯邦警察搜查住所，沒收其手提電腦，並告知當局基於安全原因評估他的簽證，他其後返回中國。有知情人士透露，該學者以往在澳洲留學，目前在北京一間大學從事外交事務研究。

擬赴華學者憂遭報復 中澳學術等領域高層級交流中斷4年後本月恢復，交流團包括一名此前因外國干預憂慮而遭吊銷澳洲簽證的中國學者。悉尼科技大學澳中關係研究所主任勞倫斯森（James Laurenceson）擔心，今次事件可能導致澳中學術交流再中斷，考慮赴華的澳洲學者恐遭中方安全機構以牙還牙的報復。