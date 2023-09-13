美料王毅年底前訪美晤布林肯
【本報綜合報道】美國國務院周一表示，仍然預期國務卿布林肯於今年底前，在美國與中國外交部長王毅會面，美方也持續朝着今秋舉行中美領導人會晤的方向努力。
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，王毅是否出席下周舉行的聯合國大會留待中方公布，但不論在聯大或之後，美方仍然預期他今年底前訪美。米勒提到，美國總統拜登曾經表達希望今秋與中方領導人會晤，美方相信領袖層級的一對一對話無可取代；又稱不便為中方發言，但認為進行直接的一對一對話很重要，這是布林肯今年6月親赴中國的原因，之後陸續有美國內閣與次內閣層級官員訪華。
北京反駁中國經濟現危機論
拜登周日指中國經濟問題是危機，亦削弱北京攻台能力。美國財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）周一表示，中國經濟問題可能對該地區的影響大於美國，因其對美影響有限，主要是影響其鄰國；又指中國有資源應對短期經濟問題，但必須面對人口結構和高債務等長期結構性問題，這些問題將隨時間變得愈來愈難應對。
中國外交部發言人毛寧昨日表示，中國經濟沒有崩潰，反倒是中國崩潰論屢屢崩潰。她強調中國將堅持高水平對外開放，與世界各國加強互利合作，分享發展紅利。
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