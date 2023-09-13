美料王毅年底前訪美晤布林肯

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，王毅是否出席下周舉行的聯合國大會留待中方公布，但不論在聯大或之後，美方仍然預期他今年底前訪美。米勒提到，美國總統拜登曾經表達希望今秋與中方領導人會晤，美方相信領袖層級的一對一對話無可取代；又稱不便為中方發言，但認為進行直接的一對一對話很重要，這是布林肯今年6月親赴中國的原因，之後陸續有美國內閣與次內閣層級官員訪華。