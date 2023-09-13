軍機頻遭攔截 美司令認飛得太近中國

【本報綜合報道】中美兩軍近年多次在空中短兵相接，更不時出現驚險的對峙場面。美國太平洋空軍司令威爾斯巴赫（Kenneth Wilsbach）周一聲稱，解放軍飛行員屢次採用「不專業、不安全」的空中攔截方式，面臨發生「災難」的風險；又承認「我們飛得非常接近中國」，並直言美軍飛機一天內被攔截10次絕非罕見的情況。

威爾斯巴赫當天出席國內一場會議時表示，美軍飛機被解放軍攔截在國際空域發生，絕大部分情況都是安全，但有時候出現美國國防部判斷是危險的情況。

海軍陸戰隊副司令訪日 他指當美國公開指中國的攔截是不專業、不安全時，對方都不願意一起討論，同時怪責美方，「他們典型的回應是，這是你的過錯，因為你不在那裏出現，這就不會發生」。對於中方飛行員的能力，威爾斯巴赫指比不上美方飛行員，理由是兩者的訓練並非同一類別。

另一方面，美國海軍陸戰隊副司令史密斯（Eric Smith）周一訪問日本，分別會見日本防衞大臣濱田靖一和外務大臣林芳正，並視察駐沖繩美國海軍陸戰隊。

史密斯指中國導彈開發威脅嚴重並進一步加劇，美國海軍陸戰隊正在把重心從中東與阿富汗的反恐戰爭，轉到印太地區對抗中國，並支持日本政府決定發展對敵基地攻擊能力。