台自建運輸艦 服役3個月零件磨損

台船表示，玉山號機艙部分軸套正常，主要是船外浸泡海水區域的軸套磨耗。它經常在近岸海域操作，海水雜質不及深海大洋純淨，廠商將進一步釐清這是否磨耗較多的原因。台船指該艦交付將近一年，無法得知是否操作不當，需要進一步探討。

玉山號設有左、右雙大軸，主機系統的大軸到船用螺旋槳車葉之間裝置軸承套，一般使用有潤滑成分的彈性聚合物材料；小型船艦的軸承套採用橡膠圓柱體材料。一般船艦進行主機系統保養時，大軸間的軸承套為必要檢查項目。玉山號保養期為兩年，依合約規範去年9月30日交艦後，台船要負責更換好軸承套。若不查明軸承套嚴重磨損的原因，恐怕過了保養期後每一年到兩年就要更換，增加後勤維修成本。