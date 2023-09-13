台自建運輸艦 服役3個月零件磨損
【本報綜合報道】台灣首艘自主研發建造的海軍萬噸級兩棲船塢運輸艦玉山號，今年6月成軍後不足3個月零件嚴重磨損。負責建造的台船公司周一表示，該艦軸系量測數據與交船前一致，施工過程依照廠商計算標準，並非船廠施工瑕疵，軸承磨耗部分將提供新品更換。軍方正在了解是否涉及設計問題、建造瑕疵抑或操作不當。
保養期後或要每年更換
台船表示，玉山號機艙部分軸套正常，主要是船外浸泡海水區域的軸套磨耗。它經常在近岸海域操作，海水雜質不及深海大洋純淨，廠商將進一步釐清這是否磨耗較多的原因。台船指該艦交付將近一年，無法得知是否操作不當，需要進一步探討。
玉山號設有左、右雙大軸，主機系統的大軸到船用螺旋槳車葉之間裝置軸承套，一般使用有潤滑成分的彈性聚合物材料；小型船艦的軸承套採用橡膠圓柱體材料。一般船艦進行主機系統保養時，大軸間的軸承套為必要檢查項目。玉山號保養期為兩年，依合約規範去年9月30日交艦後，台船要負責更換好軸承套。若不查明軸承套嚴重磨損的原因，恐怕過了保養期後每一年到兩年就要更換，增加後勤維修成本。
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