大陸艦群空前現身 台擬購美無人機助陣

20艘駛經台海 料會合航母演訓 解放軍包括航空母艦山東號在內兩支艦艇編隊周一兵分兩路，駛出第一島鏈抵達台灣東部菲律賓海疑似編組演訓。台灣國防部昨日指過去一天在周邊海域發現20艘中國大陸軍艦，創下有紀錄以來最多；英國傳媒指這是解放軍在太平洋，涉及航空母艦的最大規模海軍活動，回應美國近期頻繁與盟友在區內演習。台昨日發布國防報告書，將購美國攻擊型無人載具。

根據衞星圖像及現場相片，上述解放軍海軍編隊至少總共由14艘組成，其中山東號與另外5艘水面艦艇通過巴士海峽，由南海進入菲律賓海，與台灣鵝鑾鼻一度相距只有60海里，是距離台灣最接近的一次。台灣國防部周一通報山東號出海航訓的消息，翌日表示該艦每年度也有各項不同的演訓模式，台灣軍方都納入了解；又聲稱它不是一個具備完全海上航空打擊的平台，原因是起降飛機載彈量及油量均受限。

軍機支援航母編隊駛巴士海峽 另一支解放軍海軍編隊由日本海上自衞隊發現，它由052D型驅逐艦包頭號、紹興號、廈門號，052C型驅逐艦鄭州號，956E型驅逐艦福州號，956EM型驅逐艦寧波號，054A型護衞艦紅河號、宜興號合共8艘軍艦組成，周一過航宮古海峽由東海前往菲律賓海；根據同日拍攝的衞星圖像，可見兩艘052D型驅逐艦及兩艘054A型護衞艦。

與此同時，台灣國防部指周一上午6時至翌日上午6時，發現22架次解放軍飛機在台灣周邊空域活動，其中13架次逾越海峽中線及其延伸線進入台灣西南空域，分別是一架次BZK005無人機、一架次運8反潛機、10架次殲16戰機、一架次空警500預警機。根據台方發布的示意圖，這批解放軍飛機應該是支援山東號編隊過航巴士海峽。

面對大批解放軍艦艇集結在台灣東部外海，台灣國防部解釋每年7月到9月是中國大陸演訓高峰期，南海、東海、台灣周邊海域都有大批軍艦活動；又強調台灣面臨的海上威脅不只是山東號，還有中國大陸其他艦艇，但台方都適時加以掌握，有效積極應處。英國《金融時報》引述兩名亞洲安全官員報道，預計山東號昨日與另外20多艘解放軍艦艇會合，地點是台灣、菲律賓、美國西太平洋屬地關島之間的海域。

另一方面，台灣國防部昨日發布2023年國防報告書，表示依據「防衞固守，重層嚇阻」軍事戰略指導，針對敵人犯台行動弱點，完成不對稱戰力規劃與籌建；又結合全民防衞總力，透過遠距制敵及重層防衞等手段，迫使中國大陸思考進犯台灣軍事行動的風險與代價。台方也依照當前防衞作戰構想並吸取俄烏戰爭經驗，作戰全程藉高度機動、疏散、隱蔽、複式備援與分層指揮，確保指管監偵能量及戰力完整。

台將整建兩類型無人機增戰力 此外，報告的國防戰力整建重點提到籌建各型無人機，執行情監偵目獲等任務，增加戰場監控及敵情偵察能力。台灣國防部指無人機分為兩類，分別是台方自行研發，以及向美國採購攻擊型無人載具，後者因軍售程序未完成，目前列在機密預算。本報綜合報道

解放軍航空母艦山東號駛往菲律賓海。 解放軍最新動向圖 台灣擬向美國購買攻擊型無人機。 解放軍殲16戰機曾進入台灣西南空域。