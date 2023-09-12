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西藏沐浴節 祈求平安
西藏民眾上周六迎來據稱已有800多年歷史的傳統沐浴節，不少民眾前日舉家在河畔或梳洗、游泳、跳水、日光浴，或是在河畔閒話、品嘗犛牛肉等，享受愜意的沐浴節時光。有人到河邊搭好帳篷，等到晚上星星出來用河水沐浴一次，藉此祈求一年都會健健康康。
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