西藏沐浴節 祈求平安

西藏民眾上周六迎來據稱已有800多年歷史的傳統沐浴節，不少民眾前日舉家在河畔或梳洗、游泳、跳水、日光浴，或是在河畔閒話、品嘗犛牛肉等，享受愜意的沐浴節時光。有人到河邊搭好帳篷，等到晚上星星出來用河水沐浴一次，藉此祈求一年都會健健康康。