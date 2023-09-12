客機引擎失火 國航：機械故障

【本報綜合報道】中國國航一架周日從中國成都飛往新加坡的客機引擎失火，緊急降落新加坡樟宜機場。國航回應事件時表示，初步判斷引擎機械故障所引發，目前進一步調查。網上流傳一段疑似航空交通管制錄音，涉事客機機組人員曾經4次呼叫求救信號「Mayday」要求優先降落。有乘客稱事發時已經做好最壞打算，寫好遺書。

機員4度呼救 乘客寫遺書 國航周日深夜表示，面對突發情況，機組人員按照程序妥善處置，機上旅客積極配合，順利完成緊急撤離；在樟宜機場的協助下，已經做好旅客安置工作。國航對於受到影響的旅客深表歉意，並感謝社會各界的關注與支持。網上流傳一段機組人員向空管表示，客機機艙冒煙，前貨艙有煙霧，請求優先降落。

在新加坡留學的蔡女士趁暑假返回成都，當天乘坐涉事客機返回新加坡。她指降落前10多分鐘和其他乘客注意到機艙冒煙，隨後煙霧變濃、呼吸不暢順。蔡女士一手掩住口鼻，另一隻手在手機寫遺書，「也不知道能不能發出去」；又推算從機艙冒煙到飛機降落，為時10分鐘至20分鐘。她稱降落與平時區別不大，只是空服員叫乘客垂低頭，「降落可能有一點點急」，又指有乘客逃生時輕微擦傷，但問題不大。