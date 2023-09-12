美憂天氣轉冷 礙烏反攻

F16戰機最快冬季投入抗俄 烏克蘭6月開始反攻但進展緩慢，美國傳媒指烏軍預期F16戰機最快今個冬季投入戰場使用。惟美國參謀長聯席會議主席米利直言，雖然現時判斷反攻是否失敗言之尚早，但烏方只餘下大約30天至45天的時間，否則冬季阻礙行動。

美國《華爾街日報》周日報道，烏克蘭官員初步評估，美國本月或下月訓練烏軍飛行員，豐富經驗及精通英語的學員可以最快5個月內完成訓練，目前不足10人符合資格。美國國防部官員透露，設在德州聖安東尼奧拉克蘭空軍基地內的國防語言學院英語中心，數周內將向數十名烏軍飛行員提供英語課程；至於會說英語的烏軍飛行員，直接前往亞利桑那州圖森莫里斯空中國民警衞軍基地接受訓練。部分美方官員及專家認為，烏克蘭取得F16戰機後，可以有效對抗俄軍戰機並攻擊地面目標。

美指訓練維修人員較困難 目前未知烏克蘭願意從戰場抽調多少有經驗的戰機飛行員，送往美國及歐洲接受訓練。此外，一架F16戰機每飛行一小時，便需要維修16小時。美國官員警告，尋找及訓練具備英語能力的維修人員，可能比培訓戰機飛行員更具挑戰；以美國空軍為例，一個小型中隊由12架戰機、60名飛行員、逾100名維修人員組成。美國評估的時間表比烏克蘭保守，認為烏軍飛行員最快明年中才準備就緒駕駛F16戰機作戰。

澤連斯基稱擁戰事主動權 另一方面，米利在英國傳媒周日播放的節目表示，隨着進入秋冬季節，雨水及寒冷天氣將令烏克蘭反攻變得更困難。他承認反攻較預期慢，但亦取得非常穩定的進展，重申這場戰爭將是漫長、緩慢、艱難、傷亡慘重。在同一節目的英國國防參謀長拉達金稱，烏克蘭邁向戰勝、俄羅斯邁向戰敗，烏軍奪回被俄方佔領的一半領土。

烏克蘭總統澤連斯基上周五在基輔一場會議被問及戰場形勢，他聲稱烏方仍然擁有主動權，但呼籲外界不要把反攻視作為電影情節，一切都可以90分鐘內完成。烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫承認，反攻比自己預期緩慢，原因是俄羅斯事前在戰場悉心設置防線，特別是埋下很多地雷，但烏方不會因為寒冷天氣而暫停反攻。本報綜合報道