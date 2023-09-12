越提升對美外交關係 與中俄同級

【本報綜合報道】美國總統拜登周日訪問越南，就半導體與關鍵礦物簽訂一項協議，同時兩國也達成協議提升外交關係，越南將與美方關係提升至其最高的外交等級，和與中國及俄羅斯關係同一等級。

拜登在結束二十國集團（G20）印度新德里峰會後飛抵越南，和越共總書記阮富仲會面，雙方簽訂一項協議把兩國外交關係提升至全面戰略夥伴關係，這是越南最高的外交層級關係。拜登會見阮富仲時表示：「這將是更廣泛合作時代的開端。我認為我們擁有巨大的機會。」他又指在此非常重要的時刻，越南和美國是重要的夥伴。

美越簽半導體關鍵礦物協議 這項協議將讓美國和中國與俄羅斯、印度和南韓一樣，在越南外交關係上為同一等級。拜登說：「我們深化我們在重要新興科技的合作，特別是在建立更具韌性的半導體供應鏈方面。」阮富仲感謝拜登對改善越美兩國關係的貢獻，並表示越南將努力施行這項新協議。

拜登強調訪問越南是為了展示美越兩國更緊密關係，並不是要圍堵中國或與中國展開冷戰，強調美方通過與亞洲國家建立關係，促進世界各地的經濟增長和穩定。