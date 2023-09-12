傳意總理向李強提退出一帶一路

【本報綜合報道】意大利傳媒報道，意大利總理梅洛妮在二十國集團（G20）峰會向中國國務院總理李強表示，計劃退出「一帶一路」倡議。惟她周日表示，和中方建立強固的夥伴關係比「一帶一路」更重要，但尚未決定是否退出「一帶一路」。

受邀赴華出席下月論壇 意大利《晚郵報》報道：「總理（梅洛妮）向對方（李強）表達退出這項計劃的意圖。」報道指李強努力試圖說服梅洛妮三思。意大利為降低北京對這項決定的強烈反對，以鞏固與中國的戰略夥伴關係作為替代。

梅洛妮透露，會談議題是如何確保對雙方有利的夥伴關係，未論及意方將對「一帶一路」作出的決定；又指中方再度邀請她訪問北京，但尚未訂出時間表。她還說，中國10月將會舉行「一帶一路」論壇，意大利政府也收到邀請。

中國駐意大利大使賈桂德早前被問到意大利若退出「一帶一路」的影響時指，意方如貿然決定退出，無疑將釋放負面信號，給兩國政治、經貿、文化等各領域合作潑冷水，也會對意大利形象、可信度和合作預期不利。