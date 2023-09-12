朝俄宣布 金正恩將訪俄晤普京

【本報綜合報道】北韓領袖金正恩再度出訪俄羅斯，是自從2020年新冠疫情爆發並封鎖國境後首次外訪。朝俄兩國官方昨天同時宣布，金正恩應俄羅斯總統普京邀請訪俄，二人將會面及舉行會談。外界關注他們會否達成合作協議，特別是軍火交易。

疫前會面談及能源合作 北韓朝中社及俄羅斯克里姆林宮未有具體說明金正恩訪俄行程安排，克里姆林宮新聞局在通報提到，金正恩「未來數天」對俄羅斯進行正式訪問。金正恩上次兼首次訪俄是2019年4月，當時乘坐專列前往俄羅斯遠東海參崴，在當地與普京舉行會談，議題涉及雙邊關係、朝鮮半島無核化、制裁，以及修建俄羅斯到北韓的電纜、天然氣管道、石油管道之可能性；金正恩當時提到，希望將來能夠再次訪問俄羅斯。

南韓韓聯社表示，朝中社在報道使用「即將訪俄」的字眼，意味金正恩在消息發布時、即昨天晚上仍然位於北韓境內，他很可能當天深夜或今天凌晨抵達海參崴，當天或明天與普京舉行會議。南韓政府官員等多方消息指，金正恩的專列已經啟程。

北韓與俄羅斯近期加強交往，俄羅斯國防部長紹伊古今年7月25日至27日訪問北韓，朝方期間向他展出大批自行研發的武器。分析指，面對烏克蘭戰爭長期化，俄羅斯急切需要大量彈藥供應，因此把目光放在北韓希望對方伸出援手，換取向朝方提供該國缺乏的糧食以及能源應對經濟危機，甚至進一步提供核導彈與衞星發射技術。