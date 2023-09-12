7800噸核污水已入海 日本料月底排第二輪

日本東京電力公司昨天完成福島第一核電站核污水首輪排放，總計排放量7,800噸，預計最快本月底開始第二輪排放，核污水排放量與首輪相若。環境省同日公布，所有監測地點的放射性物質氚濃度，低於可檢測值每公升10貝可。

東京電力公司周日完成首輪排放儲水槽的稀釋核污水，翌日用淡水沖洗管道殘留核污水。上月24日開始首輪排放，設備和操作均無重大問題，海水和魚類所含氚濃度無異常；在下一輪排放開始前，東京電力公司將確認稀釋核污水氚濃度和檢查設備。根據原定計劃，核污水透過大量海水稀釋氚後才排放大海，此時氚濃度為每公升1,500貝可，是日本國家標準的四十分之一，並從距離核電站一公里的海底排放。

指氚濃度低於可檢測值 與此同時，環境省公布每周例行海水監測結果，當局上周二至上周三在福島縣沿岸、宮城縣沿岸、茨城縣沿岸合共11個地點檢取海水樣本，監測範圍擴大至出水口附近及約70公里外較遠位置，結果與上兩輪例行監測相似，氚濃度均低於可檢測值。

南韓國務調整室第一次長朴購然昨天表示，確認福島第一核電站核污水輸送泵周日下午停止運作，排海過程沒有發生緊急切斷閥啟動或手動關閉等異常情況；經對核電站方圓10公里以內14處海水採取的分析結果，氚排放量遠低於排放標準。他透露，南韓專家團在核電站停留兩周後上周五回國，專家團下次訪問日程可能是下周。

華駐日大使冀兩國友好不變 中國駐日本大使吳江浩上周六在東京「2023中國節」致詞時表示，雖然面臨複雜困難局面，但兩國關係的重要性沒有變，和平友好合作的大方向也不能夠變。他又提到今年是《中日和平友好條約》締結45周年，中國節在這重要年份舉辦，具有不同尋常的意義，條約以法律形式規定中日應當發展持久的和平友好關係，為雙方交往確立「永不過時、歷久彌新」的原則和方向。本報綜合報道

日本排放核污水在國際社會引發爭議。 吳江浩