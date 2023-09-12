英下議院研究員 涉當華諜被捕

卡什

【本報綜合報道】英國國會下議院小組一名研究員涉嫌充當中國間諜被捕，《泰晤士報》周日揭露被捕男子是28歲卡什（Chris Cash），曾經在保安事務國務大臣董勤達創立的國會中國研究小組擔任主任，在多個領域公開批評中國，有時也為中國辯護。國會議員不滿警方未交代情況，計劃本周動用下議院特權把卡什列為疑犯。

曾在高官創立小組擔當主任 報道指，卡什是一名全科醫生的兒子，在蘇格蘭愛丁堡富裕郊區長大，在聖安德魯斯大學攻讀歷史，並透過英國文化協會計劃，到中國浙江省杭州市一間國際學校教授英國文學兩年。他回到英國後在倫敦國王學院攻讀中國與全球化碩士學位，2021年獲聘為下議院中國研究小組研究員，最近受聘為下議院外交委員會主席凱恩斯的研究員，在國會內部工作。

卡什活躍在國會社交圈，去年參加美國駐倫敦大使館派對，每兩個月在國會附近酒吧組織西敏寺中國政策酒會，活動深受初級公務員、保守黨政治助理、記者、美國智庫人員甚至香港年輕人歡迎。卡什也活躍在交友軟件，去年試圖與一名國會記者約會，但因新冠疫情告吹。今年3月他突然消失，外傳是厭倦中國事務，決定去東南亞旅行。

報道指，中國並非透過網上或求職網站招募卡什，估計他是在國會或國外受中方接觸。他目前持有國會通行證，但未經過安全審查；今年3月被捕時警方通知部分內閣大臣，但至日前才公布安全漏洞細節。保守黨前黨魁施志安形容局面非常危險，許多接觸卡什的人都不知道他因涉嫌間諜罪而被捕。另一名議員稱，需要知道卡什從下議院外交委員會獲得多少情報。

在北京，中國外交部發言人毛寧昨日表示，中方堅決反對所謂中方對英國進行間諜活動，敦促英方停止散布虛假訊息，停止反華的政治操弄和惡意詆毀。中英兩國領導人日前出席二十國集團（G20）印度峰會期間舉行會晤，就雙邊關係和共同關心的議題交換意見。