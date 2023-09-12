拜登指大陸經濟現危機 削攻台能力

【本報綜合報道】美國總統拜登周日訪問越南時提到中國經濟問題，他形容這是危機，中方忙得不可開交。中國外交部昨日表示，中國國務院總理李強在二十國集團（G20）印度峰會期間與拜登簡短交流，李強稱中國發展對美國是機遇而不是挑戰，中美兩國應該加強交流，拜登指美方希望中國經濟不斷增長，不會阻止其發展。

拜登在越南的記者會表示，美國經濟是全球最強勁，中國經濟因政策問題和全球經濟疲弱而放緩，中國面對房地產領域問題及高青年失業率，經濟形勢是危機。他指中方其中一個主要經濟原則現在完全失效，他對此不感高興，中方忙得不可開交。

對於台灣問題，拜登不相信中國經濟問題導致北京武攻台灣，反而令中方沒有以前的能力。他指美國是太平洋大國，無意撤出該區。北京最近限制國家僱員使用美國設計的iPhone，相當於試圖改變一些貿易規則，拜登稱真誠地希望修補這種關係。

蕭美琴稱陸經濟放緩影響台灣 另外，台灣駐美代表蕭美琴周日向美國傳媒表示，中國大陸經濟明顯放緩，將不可避免產生溢出效應，台灣也受影響；台灣對中國大陸出口連續下降，令台企思考如何實現營運多元化。被問及是否擔心中國大陸經濟下行促使北京對台動武或經濟封鎖時，她稱台方仔細思考所有可能，「任何脅迫或軍事侵略迹象都對商業不利」。