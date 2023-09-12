山東號航母編隊 駛菲律賓海演訓

【本報綜合報道】台灣國防部昨日表示，中國大陸山東號航空母艦編隊當天位於台灣鵝鑾鼻東南60海里，航向東方前往菲律賓海航訓。日本防衞省表示，同日發現解放軍8艘水面艦艇通過宮古海峽由東海前往菲律賓海，未知是否配合山東號編隊。

台灣國防部通報，由昨日清晨5時40分起，解放軍13架次飛機出海活動，包括殲16戰機、蘇30戰機、空警500、無人機，其中11架次逾越海峽中線延伸線進入台灣西南空域，台軍運用聯合情報、監視、偵察手段嚴密掌握，並出動任務艦機及陸基導彈系統應對。

截至昨日清晨5時的過去24小時，發現解放軍26架次飛機及13艘次艦艇在台灣周邊海空域活動，其中11架次飛機逾越海峽中線及其延伸線進入台灣西南空域，分別是兩架蘇30戰機、6架殲16戰機、兩架殲10戰機、一架運9通訊對抗機。

日指華8艦艇 通過宮古海峽 針對報道指台灣海軍靠預推船位監控解放軍艦艇，台灣海軍司令部昨日表示，均依處置規定以及程序周延掌握台灣周邊海空域目標，派遣兵力嚴密監控，報道指海軍以造假方式建立目標掌握純屬臆測，軍方艦艇官兵24小時全年無休，執行戰備任務。

另外，日本防衞省統合幕僚監部表示，昨日穿越宮古海峽的解放軍艦艇分別是052D型驅逐艦包頭號、紹興號、廈門號，052C型驅逐艦鄭州號，956E型驅逐艦福州號，956EM型驅逐艦寧波號，054A型護衞艦紅河號、宜興號。它們過航宮古海峽前，在日本沖繩縣宮古島及釣魚島附屬島嶼赤尾嶼東北方海域，被日本海上自衞隊發現。

解放軍052D型驅逐艦包頭號 解放軍052D型驅逐艦紹興號