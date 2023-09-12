美招攬港人 打造上流寄生諜 刺探中方30年

內地判梁成運囚終身 案情曝光 被指替美國從事間諜活動的78歲香港居民梁成運，今年5月15日在內地被判處無期徒刑。中國國家安全部昨日公開案件詳情，指他獲得美方「出錢出力」包裝社會形象、提升影響力及知名度，在美中兩地展開刺探及搜集涉華情報，包括在美方指揮下到中國展開慈善捐款，設法打造「愛國慈善家」的「假面具」。

中國國家安全部表示，梁成運1945年在香港出生，1983年前往美國某中部城市經營餐廳。1986年，美國間諜情報機關人員多次約談他，出示證件表明身份要求合作；雙方1989年正式簽訂「合作協議」，梁成運成為美國間諜情報機關線人，又約定秘密聯絡方式，美方承諾每月支付1,000美元（約7,800港元）並根據業績發放獎金。

虛構履歷 提升在美華僑影響力 梁成運1989年入籍美國，獲得美方虛構在英國就讀大學、在聯合國擔任官員、去越南參戰等履歷，更被要求主動向美國州議員捐款「抬高身價」。為了提升在美國華人及華僑的影響力，美方也提供資金並指揮他透過捐款等方式，擔任多個華僑社團的會長、榮譽會長、理事長。中國國家安全部形容，這是挖空心思打造「人設」。中國國家安全部同時披露梁成運針對中國展開間諜情報活動的三大方式，第一是「貼靠刺探」，透過餐敍、拜節、組織僑團活動，貼靠中國駐美國機構和人員刺探情報，監視在美華人華僑，通過專用手機和電子郵件隨時向美國間諜情報機關報告。

3方式運作 包括色情圈套策反 第二是「監控竊密」，當獲悉中國人員到美國公務後，梁成運報告美國間諜情報機關，並把相關中方人員帶到美方提前安裝監控設備的餐廳或酒店，更設置色情圈套企圖脅迫策反中方人員；最後是「釣魚執法」，他在美方要求下到指定地點與目標人員見面，誘使對方從事敏感物項交易，拼湊「證據」炮製所謂「中國間諜案」。

中國國家安全部指梁成運搜集大量涉華情報，獲得美國間諜情報機關總部負責人授予「功勳獎牌」。2020年，全球新冠疫情爆發導致國際航班停運，美方急於獲取中國情報，制訂周詳的入境行動方案指揮梁成運潛入中國；他同年底使用多本身份證件經香港來到內地，頻繁參加社會活動、廣泛接觸中國各界人士，刺探搜集情報。中國國家安全機關縝密偵查，掌握梁成運的間諜活動證據，他2021年4月15日被江蘇省蘇州市國家安全局採取強制措施並移送司法機關，最終被蘇州市中級人民法院判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人財產50萬元人民幣（約54萬港元）。本報綜合報道

梁成運充當美國間諜案時序 梁成運對中國

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