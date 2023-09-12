針織廠缺員當值 190天未休息 長處逾40℃室內 保安猝死

內地傳媒報道，廣東省中山市一名男保安，每天在溫度超過攝氏40度的保安室工作12小時，致其上月23日回到出租屋後當晚猝死。其妻指摘丈夫所在公司刻薄員工，從今年2月開始，丈夫超過190天未獲公司安排休假。

位於陝西省漢中市的李女士表示，她丈夫趙×已48歲，他於2008年入職利達針織廠有限公司，期間一度離職，後來在2011年回到公司，並續簽勞動合約工作至今年8月。她在上月24日收到公司通知，丈夫上月23日下班後在廠外租住的宿舍猝死。李女士認為，丈夫之死與該公司嚴重違反勞動法有直接責任，因勞動法規定職工每天上班為8小時，而該公司一直沿用12小時上班制度。勞動法規定職工每月上班176小時，而趙×每月上班平均360小時，嚴重超負荷上班，公司也沒依法安排他每周至少休息一天。家屬提供的打卡紀錄亦密密麻麻的顯示，他上班時間沒有間斷。

保安室西斜 生前曾抱怨 趙×工作時所在的保安室屬「西斜」位，只有10餘平方米，在中山市7、8月連續攝氏40度高溫下，公司只為保安室提供電風扇降溫。家屬認為，該公司不關心職工生命，導致趙×死亡。趙×今年7月26日在微信朋友圈發出最後一個訊息，與之前三度發布的一樣抱怨很熱：「這溫度，快要蒸熟了！」

廠方擬賠償 雙方沒共識 中山市利達針織製衣廠有限公司人事部一位負責人表示，趙男的確在該公司工作12年，廠內原本有4名保安，但其中一人受傷，餘下3人休假難以安排，導致趙男連續工作100多天未曾休息。他強調保安室內有風扇和涼茶，否認趙男因熱猝死。目前公司擬向趙男直系親屬賠償一次性撫恤金，但雙方未能就賠償金額達成共識。本報綜合報道