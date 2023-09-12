網紅歌手涉黑 貴州警徵集犯罪線索

【本報綜合報道】貴州省銅仁市公安局日前發表公告，公開徵集網紅歌手野馬（本名許藝舟）等人涉黑涉惡違法犯罪線索；經公安機關初步偵查，他們涉嫌聚眾鬥毆，尋釁滋事，故意傷害等一系列犯罪活動。許藝舟早年在內地官方電視台舉辦的歌唱比賽節目獲得冠軍，因而闖出名堂。

根據上周四發布的公告，銅仁市公安局專案組偵辦碧江區許藝舟、許義杰、黃憲友等人涉黑涉惡違法犯罪案件，包括上述人士在內的10名疑犯已經被公安機關依法採取刑事強制措施。公告表示，為了全面查清許藝舟等人的違法犯罪事實，依法嚴厲打擊破壞社會秩序的違法犯罪活動，該公安局敦促相關涉案人士主動投案自首，如實交代違法犯罪事實，根據相關法律規定，依法從輕或減輕處罰。

另公安局呼籲知情群眾、受害人、受害單位透過電話或電郵，主動檢舉、揭發許藝舟等人的違法犯罪線索，提供相關證據。對於舉報人及舉報線索，公安機關將嚴格保密，並經查實後對提供線索的單位或個人給予獎勵；對包庇、縱容違法犯罪的，將依法追究法律責任。