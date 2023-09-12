委國總統赴上海 冀發展高科技合作

【本報綜合報道】正在國事訪問中國的委內瑞拉總統馬杜羅，周日到訪上海張江人工智能島、楓林生命科學園區。他高度評價中國在人工智能等高科技領域取得的成就，期待兩國達成更多務實合作，表示拉美地區需要在21世紀走自主發展的道路。

馬杜羅稱讚中國是世界範圍內高科技領域發展的先鋒，聚集大量先進醫療設備和人才，委內瑞拉會優先發展科技產業，兩國合作前景廣闊。他認為，上海與委內瑞拉有非常巨大的合作潛力，委內瑞拉即將在上海開設商務辦事處，希望委內瑞拉卡拉波波州能夠與上海建立友好城市關係，鼓勵更多委內瑞拉企業投資中國。他歡迎中國遊客前往委內瑞拉旅遊，並嘗試在上海和委內瑞拉首都加拉加斯之間開通航線。

柬白高層將陸續到訪 另外，中國外交部昨日宣布，柬埔寨總理洪馬內周四至周六對中國進行正式訪問。白羅斯國防部國際軍事合作司司長列文科周日表示，白羅斯國防部長赫列寧近期將訪問中國，形容這次訪問意義重大，是戰略級別訪問，兩國已經達成很好的協議。