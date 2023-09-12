深圳逐步開放智能車自駕測試
【本報綜合報道】廣東省深圳市人大常委會近日對該市智能網聯汽車發展情況展開一系列調研，市交通運輸局表示逐步開放高快速路段作為測試示範道路，目前完成首批89公里高快速路段評估工作，計劃近期開放，其中包括13公里高複雜度路段。
內地傳媒昨日報道，深圳市截至今年8月累計向15間企業、325輛智能網聯汽車發放道路測試及示範應用通知書，車輛較去年8月相比增長170%。此外，當局累計開放智能網聯汽車測試示範道路771公里，同比增長20%；其中坪山區實現全域開放440公里，率先推出全無人商業化試點，累計單次逾2.6萬單，運行里程逾50萬公里。
冀推巴士及出租車
深圳智能網聯汽車產業增加值2022年達到511億元人民幣（約554億港元），同比增長46.1%。根據去年底發布的《深圳市推進智能網聯汽車高質量發展實施方案》，深圳市希望今年底推出100輛以上自動駕駛出租車、100輛自動駕駛巴士，爭取年內使自動駕駛車輛達到200輛以上試營運規模。有關部門已經完成智能網聯汽車登記辦法和智能網聯汽車運輸管理規定的起草工作，正在內部徵求意見，今年有望發放第一張智能網聯汽車正式號牌、核發第一張智能網聯汽車出租車道路運輸許可。
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