深圳逐步開放智能車自駕測試

冀推巴士及出租車

深圳智能網聯汽車產業增加值2022年達到511億元人民幣（約554億港元），同比增長46.1%。根據去年底發布的《深圳市推進智能網聯汽車高質量發展實施方案》，深圳市希望今年底推出100輛以上自動駕駛出租車、100輛自動駕駛巴士，爭取年內使自動駕駛車輛達到200輛以上試營運規模。有關部門已經完成智能網聯汽車登記辦法和智能網聯汽車運輸管理規定的起草工作，正在內部徵求意見，今年有望發放第一張智能網聯汽車正式號牌、核發第一張智能網聯汽車出租車道路運輸許可。