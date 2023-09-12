湛江暴雨 教育局宣布停課

【本報綜合報道】廣東省湛江市上周六至周日普降暴雨局地大暴雨，多條河流上漲超過兩米。全市平均雨量85.7毫米，最大為吳川市蘭石鎮名利閘站232毫米。該市氣象台料周日日間到昨日將有大雨到暴雨，市教育局宣布昨日全市停課一天。

廣東省水文局湛江水文分局周日表示，雷州市公和水，廉江市廉江河、良垌河，吳川市小東江、三丫江，遂溪縣遂溪河水位漲幅超過兩米，水位漲幅最大為公和水杜陵站3.24米。當天上午8時，湛江全市中小河流水位在警戒水位以下，杜陵站水位10.77米，與警戒水位相差0.23米。因江河出現明顯漲水過程，周日下午4時，湛江市把防汛Ⅳ級應急響應提升為防汛Ⅲ級，吳川市已經疏散2,783名防汛避險人員。

深圳地鐵維持有限度服務 廣東省茂名市氣象部門預計，周日晚上至周一將有暴雨及局部地區大暴雨，該市教育局宣布周一全市學校繼續停課。至於早前受極端暴雨影響的深圳地鐵，周日晚上透過微博發布公告，雖然經各方連日來全力奮戰，但系統設備檢修工作量巨大等原因，1號線和3號線部分車站昨日仍然停運或維持有限度服務，其他線路正常營運。