水淹嘉義難逃生 夫婦困車斷魂

由低壓帶及對流雲系影響，台灣嘉義縣周日下起暴雨，多地水浸，有房屋倒塌。台82線中和交流道一帶當晚因道路積水，有車輛沒頂。警員及消防昨日清晨在一輛客貨車內，發現一對年長夫婦疑逃生不及溺斃，警方已報請檢方驗屍釐清死因。

台82線周日晚上嚴重水浸，近百輛車被困。其中82線東西向快速道路中和交流道下面淹水達一層樓高，70多歲官姓夫妻從水上往嘉義市區方向行駛至永欽二號橋，逃生不及，困在車內，慘遭滅頂，家屬悲泣認屍，檢警昨日從二人鼻腔發現泥濘跟溺液，研判是溺斃。

遺屬指出門售賣飲品 官姓夫妻的家屬昨天到淹水現場指認，神色哀慟。家屬說，兩老的子女希望兩人能安享晚年，只是夫妻習慣外出賣飲品賺錢，事發當日到梅山賣養樂多、牛奶，下午開車回家途中竟被大雨淹沒，實在很難過。

另有民眾指，台82線周日積水深及大腿，人車均無法通過，從台82線下交流道往市區行駛時，在永欽二號橋前水突然迅速湧上來，於是連忙棄車跑向高地等待救援。嘉義縣消防局長蔡建安稱，當晚8時接報，水上鄉忠和交流道永欽二號橋下有車輛及民眾因積水受困，派遣36人前往救援，共救出32人，包括4名小孩。

市府未跟隨停工停課 嘉義縣政府周日晚上宣布，因豪雨造成全縣逾半數鄉鎮市有水浸災情，且各主要聯絡道路交通中斷，為了後續災害搶救及復原，並確保民眾往來通行安全，該縣昨日停工停課。位於嘉義縣之內的嘉義市卻未有跟隨嘉義縣做法，嘉義市政府教育處長郭添財昨日凌晨表示，全市昨日正常上班，國中、國小校也恢復正常上班、上課。

對於台灣未來幾日會否再有颱風來襲，中央氣象局預報員劉沛滕指，台灣本周天氣在低壓系統影響之下比較穩定、雲量較少，目前台灣東邊有一個低壓系統周四最接近然後減弱，目前未有發現台灣附近有熱帶氣旋發展。不過秋季還是可能會有颱風生成影響台灣，本月至下月仍要注意西北太平洋上有沒有颱風生成。本報綜合報道