經濟沉寂三十年 日本求創新動力

經歷了30年停滯甚至有些方面衰敗的日本經濟，正在尋找復甦之路。不容否認，上世紀70、80年代是日本經濟的黃金年代，為全球消費娛樂文化掀起革命，例如任天堂的瑪利歐兄弟、薩爾達傳說系列等電玩遊戲，多啦A夢及龍珠動畫，還有數碼相機及平面電視等電子生活消費品。

任天堂、SONY、東芝及Panasonic都曾是世界領先企業，可惜90年代出現金融地產泡沫經濟後沉寂至今。到了21世紀，南韓、台灣及中國大陸開始以更高效率、創意和低工資趕及日本，如今日本人平均消費能力只有美國人的60%，社會財富不均。

人口老化 人力短缺 然而，新冠疫情後日本經濟出現復甦，今年第一季日本經濟增長創出2.7%的佳績，經濟及社會分析家指出，日本政府正在積極處理經濟及社會結構問題，例如日本長期維持低至2%的失業率，但這樣低的失業率反而使有發展企圖的企業難以找到合適工作人選，人力市場需求比供應大。人力資源短缺也和人口老化及少子化息息相關，如今日本65歲以上佔總人口29%，15至64歲適合工作人口佔59.39%，老人高比率是世界前列。

另一掣肘日本企業的是本土企業只有約15%是出口導向，僅高於美國的10%左右，遠低於德國的40%以上及南韓的35%。無疑日本企業有大量海外投資賺錢，但對本土國民經濟利益貢獻不大，反而國內企業投資太保守，不敢冒高風險在國際市場競爭。

如今，日本政府及企業寄望西方特別是美國的大企業，在政府的敦促及投資限制下，考慮和中國脫鈎或去風險化，選擇日本作為投資對象，例如Google及IBM，就計劃投資1.5億美元在美國和日本發展量子計算機科技；台積電亦計劃投資74億美元在日本設廠生產高端晶片。

另一方面，日圓維持低匯率有利出口，加上今年第一季經濟興旺，使外資趁機湧入，日經平均指數升至逾3萬點，有利外資謀求投資日本使經濟向上。此外，日本大力推展綠色能源以減少依賴高價油氣，亦開放引入專業勞動力以改善勞工不足。不過，日本經濟發展需要和平的國際政治環境，更需要中國的投資和市場，以及亞洲的經濟商貿不斷壯大，而追隨美國霸權主義政府並不能帶來真正好處。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻