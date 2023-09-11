每日來回10公里上學 彝族少年考入名校

中國四川省雅安市石棉縣一名年僅15歲的彝族少年，縱然每天需要來回走逾10公里上學，加上同學陸續輟學外出打工，仍不放棄學習，最終考入一間上海名校。他昨日抵達上海參加新生報到，希望通過人文地理與城鄉規劃專業的學習，看到更廣闊的世界。

內媒前日報道，吉克木甲出生於一個山區窮苦的彝族人家，由於小學沒有宿舍，他只能上下山走讀，單程需要走5至6公里。考慮到學生的安全，學校每天只上3節課，且只有語文課和數學課。吉克木甲稱，當時自己常常站在半山腰，望着山下白白高高的房子，想像外面的世界。

吉克木甲的父母都不識字，但堅信讀書改變命運。在父母的堅持下，吉克木甲沒有放棄學業，他曾被評為縣級三好學生，還獲得老師推薦，獨自去成都讀高中，至今年以606分考入華東師範大學。

堅信讀書改變命運 談及高中經歷時，吉克木甲坦言自己也沮喪過，但知道淚水除了消耗自己，解決不了任何問題。他憶述，自己在高考倒數兩個月時參加了成人禮，雖然自己並未真正成年，但內心早已「成年」。本報綜合報道