伯明翰公園150周年

英國伯明翰坎農山公園迎來開幕150周年，近日吸引不少民眾前來慶祝。坎農山公園由慈善家賴蘭（Louisa Ryland）捐贈，在1873年9月首次開放當日，吸引約1.5萬人到園內參觀，現時是西米德蘭茲最受歡迎的綠色空間之一。