9月11日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月11日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
伯明翰公園150周年
英國伯明翰坎農山公園迎來開幕150周年，近日吸引不少民眾前來慶祝。坎農山公園由慈善家賴蘭（Louisa Ryland）捐贈，在1873年9月首次開放當日，吸引約1.5萬人到園內參觀，現時是西米德蘭茲最受歡迎的綠色空間之一。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230911-0911_00180_064/伯明翰公園150周年
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc