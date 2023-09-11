兩岸國際

伯明翰公園150周年
英國伯明翰坎農山公園迎來開幕150周年，近日吸引不少民眾前來慶祝。坎農山公園由慈善家賴蘭（Louisa Ryland）捐贈，在1873年9月首次開放當日，吸引約1.5萬人到園內參觀，現時是西米德蘭茲最受歡迎的綠色空間之一。
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