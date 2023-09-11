加國6漢延續傳統 水路之旅重溫舊夢

於勞工節後一周舉行

斯科特、邁克、肖恩、湯姆、布賴恩和韋恩來自同一個家族，他們今年從安大略省特倫頓出發，沿特倫頓-塞文水路旅行，菜單則是每年一成不變，包括牛扒、漢堡包、意粉等。布賴恩介紹，船屋之旅總是安排在勞動節後首周是有意為之，因為水面上的交通減少了，加上天氣一直很好，所以一切都很完美。男士旅行傳統上是全男班，期間一度向配偶開放，但如今又改回僅限男性。湯姆稱，配偶實際上喜歡他們每年離開一段時間，又指每次都能夠成行是因為提前計劃，讓他們有機會做自己的事情。