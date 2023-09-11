G20聲明沒譴責俄 烏方炮轟
【本報綜合報道】二十國集團（G20）峰會在印度新德里舉行，印度總理莫迪上周六宣布，峰會已就聯合聲明達成共識。烏克蘭外交部上周六稱，該份聯合聲明中沒提及俄羅斯，因此沒有甚麽值得驕傲。
僅指避免用武力謀領土
與去年在印尼峇里島發表的G20聲明中援引聯合國決議「最強烈地譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略」不同，此次聲明沒有明確提及俄羅斯。烏克蘭外交部發言人尼科連科（Oleg Nikolenko）貼出聯合聲明相關部分的截圖，其中多處內容被紅色劃掉，並用反映烏克蘭立場的措辭進行更正，即烏克蘭是俄羅斯無端侵略的受害者。聲明指，所有國家應避免以武力相威脅或使用武力來謀求獲取領土，侵犯任何國家的領土完整和主權或政治獨立。
尼科連科在社交網貼文中寫道：「很明顯，烏克蘭方面（參加G20會議）本可以讓與會者更好地了解局勢。」雖然尼科連科對G20的整體聲明感到失望，但他還是感謝烏克蘭的盟友在宣言中為推進烏克蘭立場作出的努力。
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