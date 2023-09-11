G20聲明沒譴責俄 烏方炮轟

僅指避免用武力謀領土

與去年在印尼峇里島發表的G20聲明中援引聯合國決議「最強烈地譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略」不同，此次聲明沒有明確提及俄羅斯。烏克蘭外交部發言人尼科連科（Oleg Nikolenko）貼出聯合聲明相關部分的截圖，其中多處內容被紅色劃掉，並用反映烏克蘭立場的措辭進行更正，即烏克蘭是俄羅斯無端侵略的受害者。聲明指，所有國家應避免以武力相威脅或使用武力來謀求獲取領土，侵犯任何國家的領土完整和主權或政治獨立。