冬季反攻如履薄冰 烏禁醫藥女兵出境

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫上周五表示，反攻俄軍作戰行動將持續至冬季，即使寒冷潮濕天氣會加劇戰鬥困難。與此同時，該國最高拉達（議會）國家安全、國防及情報委員會成員韋尼斯拉夫斯基宣稱，所有受過醫學或藥學教育且義務登記兵役的女性，將於下月1日起限制離境。

布達諾夫在首都基輔出席平丘克基金會主辦的會議，他稱：「在寒冷、潮濕和泥濘中，戰鬥會更加困難，但烏軍將繼續戰鬥、繼續反攻。」布達諾夫透露，烏軍目前在數個方向反攻，但承認進度較預期緩慢，並形容目前形勢很困難。

無人機阻延烏軍反擊 除了俄軍設置的大片集中雷區外，還有很多小型自殺式無人機，成為遲滯烏軍推進的關鍵因素。情報總局副局長斯基比斯基上周六指出，目前有42萬俄軍在烏克蘭。羅博季涅及韋爾博沃耶兩村的爭奪，左右烏軍在東南部扎波羅熱州的推進。烏軍希望攻佔兩村，把俄軍分割為兩半，但距離實現目標仍很遙遠。

另一方面，韋尼斯拉夫斯基上周五稱，女性義務登記兵役後會獲得應服役人士身份，屆時會受到相關限制約束，須有批文才可臨時離境，否則與其他男性一樣禁止出境。他表示，相當措施是根據最高拉達去年修訂動員法後推出。

除了具備醫學或藥學教育背景的女性，持有軍事或軍事類學位的女性，下月1日開始亦需要登記兵役。惟韋尼斯拉夫斯基指出，暫時沒有計劃擴大必須登記兵役的女性職業名單。

烏克蘭國家邊防局發言人德姆琴科卻指，旅行限制只適用於應徵入伍的男性及公務員，有關女性的規定最近沒有變化。惟他強調，假如有關做法改變，邊防局將遵循最新規定。本報綜合報道