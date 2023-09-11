兩岸國際

倫敦兩機場用問題混凝土

英國上月勒令關閉部分學校，因其結構採用鋼筋蒸壓加氣混凝土，容易破碎構成安全問題。倫敦希思路機場和吉域機場上周五證實，機場部分建築物採用同類混凝土，目前不會構成風險。曼徹斯特機場集團則表明，旗下斯坦斯特德機場、曼徹斯特機場等建築物沒有使用鋼筋蒸壓加氣混凝土，但預防起見正仔細檢查。（綜合報道）
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