兩岸國際

紐約州公校農曆新年定假期

美國紐約州州長胡楚上周六簽署法案，宣布將農曆新年列為全州公立學校的法定假期。這是繼加州後，第二個宣布農曆新年為州公校法定假期的美國州份。新法規定，全州所有公校在農曆新年假期，必須停課放假一天。多名亞裔議員上周六共同見證法案簽署，慶祝亞裔地位提升。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc