紐約州公校農曆新年定假期

美國紐約州州長胡楚上周六簽署法案，宣布將農曆新年列為全州公立學校的法定假期。這是繼加州後，第二個宣布農曆新年為州公校法定假期的美國州份。新法規定，全州所有公校在農曆新年假期，必須停課放假一天。多名亞裔議員上周六共同見證法案簽署，慶祝亞裔地位提升。（綜合報道）