日本暴雨淹千民宅 3人喪命

【本報綜合報道】雖然「鴛鴦」已減弱為熱帶低氣壓，但近日降下的大雨仍為日本福島縣等地帶來災情，逾1,000間民宅淹水外，還包括國寶建築物「白水阿彌陀堂」。茨城縣、千葉縣部分地區也傳出水浸或泥石流等災情，兩縣共3人死亡。

福島河川氾濫浸國寶建築 「白水阿彌陀堂」位於福島縣磐城市內鄉地區，負責管理的願成寺73歲住持赤土隆行說，因為上周五深夜附近河川氾濫，造成白水阿彌陀堂內積水一度達數十厘米高。同縣磐城市一處溫泉設施上周六也因大雨臨時停業，原因是附近變電所泡水無法提供充足電力。

千葉縣及縣內各級地方政府正在調查災情，尚不清楚完整的受災狀況，但截至目前所知，總計逾百處地區發生泥石流。千葉縣知名賞楓勝地「養老溪谷」附近的旅館，因為大雨河川氾濫造成淹水災情，目前正進行災後重整。至於茨城縣日立市發生山崩，不清楚是否有人因此遭受波及，縣府已經請求自衞隊派員協助救災。

北茨城一名20多歲男子疑被河水沖走死亡，常陸太田市則發現一名30多歲的報紙派送員的遺體。千葉縣大多喜町一名在警察建築物檢查的技術人員從屋頂跌下喪生。