國航引擎半空起火 煙霧直撲機艙

【本報綜合報道】中國國航一班編號CA403客機，周日由四川省成都市飛往新加坡期間，左邊引擎起火，濃煙攻入機艙。它最終成功降落樟宜機場跑道，所有機組人員及乘客均已安全撤離。中國國航事後證實事件，其中9人受傷，正了解具體事發原因。

成功着陸新加坡 9人受傷 涉事空中巴士A320neo客機載有146名乘客及9名機組人員，於周日早上11時32分左右從成都天府國際機場起飛，至同日下午4時14分左右抵達新加坡。樟宜機場事後公布，客機飛行途中冒煙，起火引擎火勢已被撲滅。

由網上流出影片可見，煙霧直撲客機機艙，部分乘客低頭掩鼻。當客機着陸後，眾人紛紛沿逃生滑梯離開，當時左邊引擎冒出火光；新加坡消防部門派出多輛消防車戒備。

其中一名乘客受訪時稱，客機着陸前數分鐘機艙冒起濃煙，又指機艙服務員比較專業，積極向乘客派發濕紙巾保護口鼻，加上一直安撫大家，令到眾人情緒較為鎮靜。另一名乘客透露，客機下降時引擎起火，機艙持續冒煙長達40分鐘。