地震死者破兩千 摩洛哥哀悼三天

瓦礫堵路影響搜救 逾30萬人受災 摩洛哥當地上周五晚發生大地震，造成的死亡人數增至2,012人，另外2,059人受傷，其中逾1,404名傷者情況危殆。當局宣布全國哀悼3日，所有公共建築物下半旗致哀。世界衞生組織估計地震影響逾30萬人，總幹事譚德塞表示，準備隨時支援地震災區的衞生需求。

斷交國開放領空運物資 在震央附近的艾米茲米茲村莊，搜救人員徒手發掘瓦礫搜尋傷者；該條村只有一間商店營業，村民紛排隊買物資。由於瓦礫堵塞道路，搜救人員未能到達最受地震影響的地區，遇難人數恐進一步上升。救援組織表示，由於震央附近山區的日夜溫差很大，急需基本設施讓災民棲身。因領土問題在前年同摩洛哥斷交的鄰國阿爾及利亞提出，開放領空，以便運送人道物資前往摩洛哥。

地震在當地上周五深夜11時許發生，震級為6.8級，震央位於馬拉喀什西南約71公里處，震源深度為18.5公里。摩洛哥國家地質監測機構稍晚時候公布的消息指，此次地震震級為7級，震源深度8公里。

急需飲用水 防止災難接踵 紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）秘書長喬帕甘（Jagan Chapagain）稱，摩洛哥紅新月會團隊已派出救援人員，IFRC準備提供支援。他要求IFRC從災害應急基金中撥出100萬瑞士法郎（約878萬港元），支援摩洛哥紅新月會救災。IFRC災難、氣候及危機主任霍爾特指出，災區急需安全飲用水，防止災難接踵而至。有人道救援組織警告，摩洛哥需時數月甚至數年才能恢復元氣。

此外，聯合國教科文組織代表團抵達馬拉喀什，協助摩洛哥檢查文化遺產受損情況，確保建築物安全並為重建做準備。馬拉喀什建立於公元11世紀，在很長一段時間都是摩洛哥的政治、經濟、文化中心。馬拉喀什舊城區列入聯合國教科文組織《世界遺產名錄》，庫圖比亞清真寺等古蹟在地震中不同程度受損。本報綜合報道