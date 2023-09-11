無跟校方訂午餐 學生被迫淋雨吃飯

老師斥不實 深圳教育局已介入 廣東深圳市近日有學生家長在網上發文，指深圳市寶安區金碧實驗學校將不跟學校訂餐的學生趕出教室，要他們淋着雨吃飯，還禁止家長送餐，也不准這些學生進課室休息。校方事後表示教育局已經介入，有老師否認部分網傳說法。

上周四網傳影片顯示，有7至8名身穿校服的男女學生聚在一起，在校園一角站着吃飯。其中一名學生撐了一把黑傘，有學生淋雨致渾身濕透，十分狼狽。家長表示，學校不讓不訂餐的學生進入教室午休，原因是午休和學校訂餐是綑綁的，又怒斥學校的要求不人道。

因食安不允校外食品進校 惟該校一名胡姓老師否認，指網傳情況不實，並無不允許家長送飯，學生可申請飯後回教室休息。該名老師向記者表示，學生可自己選擇到哪裏吃飯，但考慮到食品安全問題，學校本身不允許校外食品進校園，特別是集體訂餐，「當日（上周四）是因為學生們集體在一家餐館訂了很多餐，這家餐館又是學生家長開的，我們和家長溝通之後，他可能不樂意，所以有了這個視頻」。

內媒記者指出，寶安區義務教育階段學校學生校內午餐午休管理暫行辦法明確規定，「學校應做好廚房員工的晨檢工作並嚴把檢測、留樣、溯源與試吃關」，而校外小餐館外賣食品入校難以做全上述保障。

學校相關部門指正在了解情況，寶安區教育局已介入，不便回答任何問題。區教育局工作人員表示，將作調查，並嚴肅處理相關責任人。區教育局強調學生安全和健康的重要性，要求學校加強管理，注重保障學生的權益和福利。本報綜合報道