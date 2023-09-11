茂名暴雨 全市巴士停運

【本報綜合報道】廣東近日連場暴雨，本月1日至8日全省平均累計雨量為187.1毫米，比常年的61.6毫米多兩倍，打破歷史同期紀錄。茂名市昨日再下暴雨，市三防指揮部凌晨將防汛Ⅳ級應急響應提升至Ⅲ級，全市巴士線路停運，部分學校停課。

雨量打破同期紀錄 上周日以來，受颱風「海葵」及殘留雲系影響，福建東部、廣東南部、廣西中部和東南部、湖南南部、江西南部及台灣等地累計降雨量100至300毫米，福建寧德、福州、廈門、漳州，廣東揭陽、深圳、東莞、廣州、佛山、陽江、茂名，香港及台灣東部等地400毫米至722毫米，台灣花蓮局部地區逾1,100毫米。廣東本月5日至9日各市累計雨量最大的站點為深圳羅湖區東湖街道617.3毫米，其次為茂名電白區嶺門鎮493.8毫米。

茂名市昨日除濱海新區橙色暴雨預警外，其他縣區全部已發布紅色暴雨預警，全市大部分地區出現暴雨到大暴雨；市內出現最大雨量為334.7毫米，平均雨量111.1毫米，預計未來強降雨仍持續。

茂南區、高新區、市直屬各院校及幼兒園已停課，復課時間將會另行通知，期間停止開展校內課後服務，校外培訓機構停止開展線下培訓，學校建築工地停工。