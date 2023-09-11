深圳市解除暴雨預警

【本報綜合報道】廣東省深圳市等地近日經歷極端暴雨，深圳市氣象局昨日發布消息，當日一度懸掛深圳市分區暴雨橙色和分區暴雨黃色預警信號，其後解除全市所有暴雨預警信號。當局預計，本月上旬至中旬再有明顯降雨，下旬可能有颱風生成並影響華南沿海地區。

月底或有颱風影響華南 受香港南部雷雨雲團北上影響，深圳市氣象局昨日清晨預計未來一至兩小時，該市自西南向東北會出現強雷雨，並伴有7級左右短時大風，最大小時雨量達30至50毫米。

當局於清晨5時25分在羅湖區、南山區、福田區、鹽田區、寶安區、珠江口和深圳灣海區發布暴雨橙色預警信號，並在光明區、龍華區、龍崗區、坪山區、大鵬新區、大鵬灣和大亞灣海區發布暴雨黃色預警信號，全市一度進入暴雨防禦狀態。

當局另根據目前降雨情況及深圳市地質環境條件，上周六深夜對全市陸域、深汕特別合作區發布地質災害氣像風險黃色預警，有效期至昨日晚上11時13分。通報指出，氣象因素致上述地區發生地質災害的風險較高，要求相關部門和單位做好地質災害各項防禦工作。