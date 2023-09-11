蘭州污水排黃河 證非私駁喉管釀禍

甘肅蘭州一名網友上周四聲稱在七里河黃河大橋東南側見到一條直徑近1米的管道向黃河排放污水，政府上周六指涉事管道是雨水管，日前因下雨和管內有未及時清理的污泥，所以排水時把沉澱物沖出流入黃河，不存在私接混接污水管問題。

水裏漂浮爛拖鞋紙張 網民李先生上傳影片指，看到從管道排出的水量特別大，而且特別髒，還有臭味，直接把河水染色，水裏有爛拖鞋、紙張等，情況相當惡劣，引起公眾關注。蘭州政府表示，市住房和城鄉建設局、市生態環境保護局上周五通報網民反映污水排入黃河的情況，市政工程服務中心等單位經過排查後相信網民見到的排水管道為雨水管，管道起點位於龔家灣十字，經武山路、武威路、瓜州路西段、敦煌路、七里河黃河大橋東進入黃河河道。

雨水管主要用於收集沿線路面、支路、小街巷、單位及住宅小區的雨水，降雨天氣正常排水。市政服務中心負責定期清理收水井，但因雨水井及管道內沉澱的泥土清理不及時，加上夏季氣溫較高，發酵形成污泥。

指沉澱物污泥已清理 上周四凌晨開始，蘭州市廣泛地區大雨，七里河區降雨量達38.7毫米，把管道內沉澱的污泥沖刷至黃河邊排口流入黃河，形成黑色水帶。降雨結束後，管道內雨水外流結束，已無污水排出。

市政工程服務中心已清理管道沿線所有雨水井，並排查沿線管網，未發現私接混接污水管現象。本報綜合報道