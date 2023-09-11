兩岸國際

美指中國人買賣穿山甲 北京駁斥

美國內政部上周五發布聲明，指控中國公民從事穿山甲貿易和獲取活動，削弱《瀕危物種國際貿易公約》（CITES）的效力。中國國家林草局上周六反駁，稱美方此舉是其濫用長臂管轄的又一例證，中方堅決反對借穿山甲保護問題，損害中國保護聲譽的企圖，已向美方提出嚴正交涉。（綜合報道）
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