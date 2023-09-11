華使館表揚航天員 被揭用NASA圖

中國駐法國大使館上周六在社交平台上表揚中國航天員費俊龍、鄧清明、張陸獲獎，但有網民發現，貼文中使用的配圖並非上述中國航天員，而是來自美國太空總署（NASA），引起討論。圖中是佩戴美國國旗臂章的太空人麥克坎德雷斯，於1984年進行人類史上首次沒繫上安全帶的太空漫步。（綜合報道）