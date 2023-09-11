涉當華諜 英下議院研究員被捕

董勤達

【本報綜合報道】英國《泰晤士報》上周六報道，下議院一名研究員涉嫌充當中國間諜被捕。他曾接觸多名掌握機密和高度敏感資訊的保守黨議員，包括安全事務國務大臣董勤達。英國政府消息人士形容，同類行為前所未見，是中國間諜行動重大升級。首相府、國會和內政部拒絕回應事件。

年約廿多歲 曾在中國生活 被捕下議院研究員是英國籍，年約20多歲。他與一名30多歲男子於今年3月13日，分別在愛丁堡及牛津郡落網。研究員持有國會通行證，曾在中國生活和工作，多年來一直就國際政策，包括對華關係與國會議員合作。倫敦警察廳表示，兩名疑犯涉嫌觸犯1911年《官方保密法》第一條，他們獲保釋至下月。

研究員與董勤達、英國下議院外交委員會主席凱恩斯等有聯繫，但報道指研究員受僱於他人，只和董勤達有限度接觸，而董勤達去年競選保守黨黨魁時已斷絕和研究員聯繫，擔任安全事務國務大臣期間與研究員沒有交往。英國政府消息人士透露，研究員把部分國會後座議員從對華鷹派變成對北京冷漠，並對保守黨前黨魁施志安特別有意見。