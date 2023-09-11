拜登轉訪越南 討論半導體稀土合作

【本報綜合報道】美國總統拜登提早結束二十國集團會議，昨日從印度轉往越南訪問。美國官員預告此行重點討論半導體和稀土合作，期望兩國外交和安全關係升級，美國願意幫助越南擺脫依賴俄羅斯武器。拜登將於周一結束行程回國，美國官員預計中國高官將在短時間內訪問越南。

拜登於昨日下午抵達越南總統府，越共總書記阮富仲在場歡迎，兩人其後會面並且發表公開講話。另外，多間美國科技巨企將於今日與越南科技公司高層會面。

有美方官員透露，拜登此行另一關鍵問題是加強關鍵礦物供應鏈，特別是稀土，因為越南稀土蘊藏量僅次於中國。雙方還可能討論貿易問題。

英媒上周六稱，俄羅斯將向越南提供信貸，供越方購買反艦導彈、反潛機和直升機等重型武器。美國首席副國家安全顧問喬恩芬納昨日稱，現階段沒有對越軍售交易宣布，並指越南愈來愈不滿意對俄羅斯的軍事依賴。

美貿易代表：不尋求與華脫鈎 另外，亞裔美國人和太平洋島民（AAPI）領袖峰會上周四至五在加州薩克拉門托舉行，美國貿易代表戴琪會後提到，美方不尋求與中國脫鈎，也不尋求切斷與華經濟聯繫。