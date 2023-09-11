李強晤英揆 促維護多邊貿易體制

【本報綜合報道】中國國務院總理李強昨日在印度新德里出席二十國集團（G20）領導人峰會期間，與英國首相辛偉誠會面。李強指出，雙方應堅持開放合作，維護和擴大共同利益；亦應共同反對將經貿合作泛政治化、泛安全化，推動構建開放型世界經濟，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，確保全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

李強表示，中英同為世界主要經濟體，兩國經濟你中有我、我中有你，雙方聯繫日益緊密，中方願與英方堅持相互尊重，平等相待，客觀看待彼此發展，增進理解互信，推動中英關係行穩致遠。他指出，雙方應妥善處理分歧問題，秉持包容互鑑精神，尊重對方的核心利益和重大關切。辛偉誠則指，英國尊重中國的歷史文化，重視中國在國際體系中發揮的重要作用。英方願與中方進行建設性及坦誠的對話，加強經貿等領域務實合作，妥善處理分歧，構建穩定和互惠的英中關係。

會見萊恩 強調中歐合作共贏 在上周六，李強於G20峰會期間會見歐盟委員會主席萊恩。李強指中歐關係的主流是合作，本質是共贏；作為多極世界的兩大力量、全球發展的兩大引擎，中歐應當進一步團結合作，用中歐關係的穩定性對沖世界形勢的不確定性。萊恩表示，今年以來，歐中交往不斷加強，取得成果。歐方願同中方加強各領域對話合作。