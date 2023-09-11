解放軍驅逐艦支隊 赴南海演練

【本報綜合報道】解放軍南部戰區昨日發布消息指，南部戰區海軍某驅逐艦支隊多艘戰艦日前組成訓練編隊，前赴南海開展實戰背景下的協同攻防演練。編隊艦艇輾轉多個海區，擇機圍繞對潛作戰、輕武器射擊、艦載直升機起降等課目展開專攻精練，加快讓新型艦艇融入編隊聯合作戰體系，提升編隊遂行多樣化軍事任務。

演練期間，各艦預警探測系統在不同方向發現多批次低慢空中小目標，編隊指揮員下令各艦提升戰鬥等級部署，艦艇在煙幕掩護下快速規避機動，迅速轉編隊戰術突擊隊形，對模擬敵方目標進行空中防禦打擊。雷達捕捉到水面可疑信號並判明目標屬性後，編隊各系統密切配合對目標實施火力打擊。

中泰海軍聯合訓練結束 另外，中國和巴基斯坦「雄鷹-10」空軍聯合訓練上月28日開訓以來，重點組織聯合防空、聯合反制和聯合奪控等典型作戰場景聯訓，上周六在空軍西北某機場開展，進一步提升深化兩軍務實合作，提高雙方部隊實戰化訓練水平及協同能力。而中泰「藍色突擊-2023」海軍聯合訓練於同日下午結束，雙方在泰國海軍軍艦象島號上舉行閉幕式。